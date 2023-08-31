|
|
|
Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:46
Пропонуємо до обговорення:
Вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів.
Дивися повний текст Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99545
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 12:03
Щось невидно рейдів по нічних клубах, кафе, ресторанів, елітеих готель-комплексів...
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1241
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 12:08
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1908
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 12:13
GALeon написав:
Щось невидно рейдів по нічних клубах, кафе, ресторанів, елітеих готель-комплексів...
буковель нарешті потрусили
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5814
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2637 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 09 гру, 2023 13:07
Дюрі-бачі написав:
Перші ластівки вже є
Перші ластівки чого, новго 37-го року?
У комплекс увірвалося кілька десятків чоловіків у балаклавах і під дулами автоматів змусили всіх відвідувачів, у тому числі і дітей та жінок вийти з саун та процедурних кабінетів. Після цього люди спакували у свій автомобіль двох чоловіків та вивезли їх у невідомому напрямку
-
katso
-
-
- Повідомлень: 797
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 14:36
katso написав: Дюрі-бачі написав:
Перші ластівки вже є
Перші ластівки чого, новго 37-го року?
У комплекс увірвалося кілька десятків чоловіків у балаклавах і під дулами автоматів змусили всіх відвідувачів, у тому числі і дітей та жінок вийти з саун та процедурних кабінетів. Після цього люди спакували у свій автомобіль двох чоловіків та вивезли їх у невідомому напрямку
Я в 22-м, когда под Киевом уже орки стояли, уже было подумал, что придется менять страну проживания, потом вроде отпустило...А теперь, смотрю, точно придется менять.
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 563
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 15:33
katso написав: Дюрі-бачі написав:
Перші ластівки вже є
Перші ластівки чого, новго 37-го року?
У комплекс увірвалося кілька десятків чоловіків у балаклавах і під дулами автоматів змусили всіх відвідувачів, у тому числі і дітей та жінок вийти з саун та процедурних кабінетів. Після цього люди спакували у свій автомобіль двох чоловіків та вивезли їх у невідомому напрямку
Там було всього 2 чоловіки призовного віку і їх спакували , чи таки йшли зарані відомо за ким?
Точно 37?
В 37 за цей пост ви б уже кедри пиляли.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10318
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|