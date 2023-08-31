Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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unicdima написав:Це ви стверджуєте, що начебто щось незаконно, от і приводіть приклади, подавайте в суди. Щось я не бачив від сцикунів ухилянтів позовів до ТЦК.
які суди? практична вся країна сидить фактично під нічним домашнім арестом - без всяких рішень суду (мотивуючи це все війсковою необхідністю). вільни люди. вільна країна. держава дійсно має право на примус - но цей примус може відбуватись тільки згідно законодавства. і саме головне це повинно буди дійсно в інтересах всього суспільства. скорочення судочинства не може відбуватись даже під час війсково стану.
uaprofi написав:які суди? практична вся країна сидить фактично під нічним домашнім арестом - без всяких рішень суду (мотивуючи це все війсковою необхідністю). вільни люди. вільна країна. держава дійсно має право на примус - но цей примус може відбуватись тільки згідно законодавства. і саме головне це повинно буди дійсно в інтересах всього суспільства. скорочення судочинства не може відбуватись даже під час війсково стану.
unicdima написав:Все законно, вчи матчастину, а не бреши.
Если вы знаете его на отлично, юрид. терминами по пунктам напишите, что было законно, а что не по закону.
Це ви стверджуєте, що начебто щось незаконно, от і приводіть приклади, подавайте в суди. Щось я не бачив від сцикунів ухилянтів позовів до ТЦК.
Пфффф. Конечно всё законно. Военные в масках угрожают женщинам на рецепции. Всё в порядке. Всё по закону. Выводить как пленных в трусах. Проникать на частную собственность. На использовать армию для ограничения. Исков тысячи. Может и сотни тысяч.
Это всё понятно. Пугает оправдание гражданами таких действий. Когда в днр раздали автоматы торговцам кур и мойщикам они тоже себя чувствовали богами. Тут ничего удивительного. А вот оправдание хорошо, что немногими людьми - пугает