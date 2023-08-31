Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Додано: Нед 10 гру, 2023 23:28

Уникдима



Вы скорее всего пьяны, второе сообщение удалено. Только цитирую, а сообщения уже нет))



В первом сообщении была ссылка на закон. Когда даёшь ссылку на нудное чтиво его может кто-то прочитать)



Ты сослался на закон, который сам, к сожалению, не прочитал. В принципе ожидаемо. Понял, что наложал и быстро потёр. Про повестки в этом законе нет ни слова.



В случае отсутствия документов, или совершения административного/криминального правопорушення патруль, состоящий из сотрудников полициии и военных, может доставить только в отделение полиции. При этом надать правовую поддержку.



Нет ни слова про повестки, запаковку в бусики, вывоз в ТЦК. Ничего похожего не нашёл



На будущее тебе,если ты ссылаешься на что-то, будь добр прочитай сначала сам, чтоб не выглядит глупо.