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Зеленський у США поділився
ідеєю створити європейський...

Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:53

Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками оборонних компаній США та розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі.

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Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні
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