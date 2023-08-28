Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками оборонних компаній США та розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі.
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Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:53
Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський...
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Дивися повний текст
Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні
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