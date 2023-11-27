Державна служба України з питань праці пояснила, що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору.
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Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:07
Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного...
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Дивися повний текст
Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці
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