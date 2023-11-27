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Що робити, якщо роботодавець
не виконує умови укладеного...

Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:07

Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба України з питань праці пояснила, що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору.

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Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці
R2
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