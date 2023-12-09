Кабінет міністрів запровадив спеціальні дозволи для в'їзду в прикордонну смугу (до 5 км).
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В Україні доступ до кордону буде за спецперепустками
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:13
В Україні доступ до кордону буде за спецперепустками
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Дивися повний текст
В Україні доступ до кордону буде за спецперепустками
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