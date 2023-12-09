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В Україні доступ до кордону
буде за спецперепустками

В Україні доступ до кордону буде за спецперепустками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:13

В Україні доступ до кордону буде за спецперепустками

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів запровадив спеціальні дозволи для в'їзду в прикордонну смугу (до 5 км).

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В Україні доступ до кордону буде за спецперепустками
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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