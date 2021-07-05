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Боснія та Герцеговина, Сербія і Грузія відмовилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 гру, 2023 21:52
Пропонуємо до обговорення:
Боснія та Герцеговина, Сербія та Грузія як члени Енергетичного співтовариства лише взяли до відома заклики приєднатися до санкцій ЄС проти росії в енергетичній сфері, заявивши, що «це не створює юридичних зобов’язань».
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