Якщо фінансова допомога Україні буде припинена, Київ вдасться до плану «Б».
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Україна перейде до плану «Б» в разі відсутності фінансової допомоги від Заходу — Устенко
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Додано: Пон 18 гру, 2023 13:26
Україна перейде до плану «Б» в разі відсутності...
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Україна перейде до плану «Б» в разі відсутності фінансової допомоги від Заходу — Устенко
Додано: Пон 18 гру, 2023 13:43
Re: Україна перейде до плану «Б» в разі відсутності...
План Б — Бориспіль ) я гадав, навіщо аеропорт відкривають 😂
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