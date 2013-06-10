Управління США по патентах і торгових марках (USPTO) видало компанії Google патент №9,047,512 на «Контактні лінзи» (Contact Lenses).
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Google виданий патент на контактні лінзи зі сканером райдужної оболонки ока
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:15
Google виданий патент на контактні лінзи зі сканером...
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Дивися повний текст
Google виданий патент на контактні лінзи зі сканером райдужної оболонки ока
Додано: Пон 18 гру, 2023 15:15
Територія лінз реалізує контактні лінзи для астигматизму, короткозорості, дальнозоркості, торичні, мультифокальні, кольорові, одноденні, місячні, квартальні та традиційні контактні лінзи з гідрогелю та силикон-гидрогелю для очей та зору
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