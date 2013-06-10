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Google виданий патент на
контактні лінзи зі сканером...

Google виданий патент на контактні лінзи зі сканером...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:15

Google виданий патент на контактні лінзи зі сканером...

Пропонуємо до обговорення:
Управління США по патентах і торгових марках (USPTO) видало компанії Google патент №9,047,512 на «Контактні лінзи» (Contact Lenses).

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Google виданий патент на контактні лінзи зі сканером райдужної оболонки ока
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:15

Територія лінз реалізує контактні лінзи для астигматизму, короткозорості, дальнозоркості, торичні, мультифокальні, кольорові, одноденні, місячні, квартальні та традиційні контактні лінзи з гідрогелю та силикон-гидрогелю для очей та зору
anch
 
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