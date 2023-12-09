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Податкова оштрафувала PornHub за несплату в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 гру, 2023 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба України оштрафувала за несплату податків компанію Aylo (до серпня 2023 року — MindGeek), що управляє порнографічними сервісами PornHub.
Дивися повний текст Податкова оштрафувала PornHub за несплату в Україні «податку на Google»
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R2
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Додано: Вів 19 гру, 2023 12:21
Агент сівковича=гавнянцев під носом у сбу руйнує економіку України, а сбу витрачає ресурси щоб ліквідувати міського божевільного киву десь у касапії.
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salvydas
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