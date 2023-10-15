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Зеленський розповів, з якими країнами вже є домовленості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 гру, 2023 20:58
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня 2023 року заявив, що попри зниження фінансової підтримки для України, кошти все ж будуть надходити.
Дивися повний текст Зеленський розповів, з якими країнами вже є домовленості про довгострокову фінансову допомогу Україні
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