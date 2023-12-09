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Чому долар в Україні здорожчав:
у Нацбанку назвали причини

Чому долар в Україні здорожчав: у Нацбанку назвали причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:17

Чому долар в Україні здорожчав: у Нацбанку назвали причини

Пропонуємо до обговорення:
Попри девальвацію гривні, яка спостерігається останніми днями, ситуація на валютному ринку є нормальною, адже відповідно до задекларованих принципів Нацбанку, курс може коливатися в обидва боки.

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Чому долар в Україні здорожчав: у Нацбанку назвали причини
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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