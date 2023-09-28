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У Міноборони уточнили заяву
Умєрова щодо «призову...

У Міноборони уточнили заяву Умєрова щодо «призову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:16

У Міноборони уточнили заяву Умєрова щодо «призову...

Пропонуємо до обговорення:
У Міноборони уточнили заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання WELT та Bild. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

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У Міноборони уточнили заяву Умєрова щодо «призову українців з-за кордону»
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:16

Ну вони й так скоро почнуть підтискати всіх, хто виїхав, чиї документи є у військкоматах. Історично так склалося, що будь-який уряд будь-якої країни, завжди ставить палиці в колеса сам собі. Найближчим часом я очікую, що вони почнуть подавати в розшук народ, до якого не змогли додзвонитися або дописатися, або додзвонилися і виявилося, що людина за кордоном.

У всіх на кого подали у розшук, блокуватимуться банківські рахунки, я так розумію. Плюс там щось погрожували заблокувати доступ до медицини. З медициною то якось не про виїхавших, а ось з рахунками, що залишилися в Україні, деяким буде незручно, хто не встиг перевести всю економіку родини на закордонні банки. Плюс усі ці погрози вкотре товсто нагадують, що країна не хоче твоєї допомоги з-за кордону, вона не хоче, щоб ти повертався. А отже, необхідно або замість донатів для ЗСУ збирати на адвокатів, або старанно вкладатися в отримання нового громадянства, що також суттєво відволікає від донатів.

Як я розумію схему, швидше за все блокуватимуть банківські рахунки саме через штрафи за неявку. Щоб не дати порушити економіку сім'ї, достатньо буде епізодично сплачувати штрафи.

Хоча знаючи свою країну впевнений, що зміниться влада кілька разів і раптово зміняться всі закони на повернення своїх з-за кордону, але вони запізняться на десяток років. Люди вже приростуть у нових країнах, де також женуть зараз біженців до повної інтеграції та отримання нового громадянства у найкоротші терміни.
qwistria
 
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