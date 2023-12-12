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Як змінилась вартість нових
авто в Україні за останні...

Як змінилась вартість нових авто в Україні за останні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:14

Як змінилась вартість нових авто в Україні за останні...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно із даними AUTO-Consulting, середня вартість нових автомобілів, проданих в Україні протягом перших двох місяців поточного року, помітно зросла.

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Як змінилась вартість нових авто в Україні за останні два роки
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:14

Угадайте откуда деньги на дорогие авто))
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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