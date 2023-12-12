Згідно із даними AUTO-Consulting, середня вартість нових автомобілів, проданих в Україні протягом перших двох місяців поточного року, помітно зросла.
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Як змінилась вартість нових авто в Україні за останні два роки
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Додано: Суб 23 гру, 2023 01:14
Як змінилась вартість нових авто в Україні за останні...
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Дивися повний текст
Як змінилась вартість нових авто в Україні за останні два роки
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