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Маск заявляє, що Cybertruck
можна буде використовувати...

Маск заявляє, що Cybertruck можна буде використовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:26

Маск заявляє, що Cybertruck можна буде використовувати...

Пропонуємо до обговорення:
CEO компанії Tesla Ілон Маск каже, що електропікап Cybertruck незабаром можна буде використовувати як човен. Про це пише Business Insider.

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Маск заявляє, що Cybertruck можна буде використовувати як човен
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:26

Сам Маск підтвердив, що таке не тоне.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:01

  unicdima написав:Сам Маск підтвердив, що таке не тоне.


а если нагрузить? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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