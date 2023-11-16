CEO компанії Tesla Ілон Маск каже, що електропікап Cybertruck незабаром можна буде використовувати як човен. Про це пише Business Insider.
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Маск заявляє, що Cybertruck можна буде використовувати як човен
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:26
Маск заявляє, що Cybertruck можна буде використовувати...
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Дивися повний текст
Маск заявляє, що Cybertruck можна буде використовувати як човен
Додано: Суб 23 гру, 2023 14:01
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