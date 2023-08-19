Нещодавно стало відомо про судовий процес між monobank | Universal Bank та клієнтом фінустанови.
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Клієнт програв апеляцію після перемоги в суді над monobank | Universal Bank — що трапилось
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Додано: Пон 25 гру, 2023 06:47
Клієнт програв апеляцію після перемоги в суді над...
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Дивися повний текст
Клієнт програв апеляцію після перемоги в суді над monobank | Universal Bank — що трапилось
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