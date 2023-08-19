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Клієнт програв апеляцію
після перемоги в суді над...

Клієнт програв апеляцію після перемоги в суді над...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 06:47

Клієнт програв апеляцію після перемоги в суді над...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно стало відомо про судовий процес між monobank | Universal Bank та клієнтом фінустанови.

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Клієнт програв апеляцію після перемоги в суді над monobank | Universal Bank — що трапилось
R2
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