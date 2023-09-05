В Україні найближчим часом мають намір посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та інші військові правопорушення.
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Які штрафи і покарання «світять» за ухилення від мобілізації
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:34
Які штрафи і покарання «світять» за ухилення від мобілізації
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Дивися повний текст
Які штрафи і покарання «світять» за ухилення від мобілізації
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