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Які штрафи і покарання «світять»
за ухилення від мобілізації

Які штрафи і покарання «світять» за ухилення від мобілізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:34

Які штрафи і покарання «світять» за ухилення від мобілізації

Пропонуємо до обговорення:
В Україні найближчим часом мають намір посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та інші військові правопорушення.

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Які штрафи і покарання «світять» за ухилення від мобілізації
R2
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