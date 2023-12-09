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Індекс еспресо: де в Україні найдешевша та найдорожча...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Філіжанка еспресо в середньому по Україні коштує 30 гривень. Еспресо — основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.
Дивися повний текст Індекс еспресо: де в Україні найдешевша та найдорожча філіжанка кави
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