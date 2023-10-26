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Експерти назвали 9 кращих автомобілів з пробігом, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 гру, 2023 09:21
Пропонуємо до обговорення:
На ринку представлено багато вживаних сімейних авто, тому вибрати найкраще не завжди легко. Потрібно звертати увагу на просторий салон, функції безпеки, надійність технічних характеристик та сучасне обладнання.
Дивися повний текст Експерти назвали 9 кращих автомобілів з пробігом, які варто обрати у 2024 році
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