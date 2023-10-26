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Експерти назвали 9 кращих
автомобілів з пробігом, які...

Експерти назвали 9 кращих автомобілів з пробігом, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 09:21

Експерти назвали 9 кращих автомобілів з пробігом, які...

Пропонуємо до обговорення:
На ринку представлено багато вживаних сімейних авто, тому вибрати найкраще не завжди легко. Потрібно звертати увагу на просторий салон, функції безпеки, надійність технічних характеристик та сучасне обладнання.

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Експерти назвали 9 кращих автомобілів з пробігом, які варто обрати у 2024 році
R2
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