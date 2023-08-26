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У ПФУ попередили, кому обов’язково потрібно пройти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 гру, 2023 17:22
Пропонуємо до обговорення:
У грудні набули чинності нові правила для відеоідентифікації пенсіонерів, які визначив Пенсійний фонд. Згідно з цими правилами, відтепер пенсіонери мають можливість пройти відеоідентифікацію не лише особисто в офісах Пенсійного фонду, але й дистанційно.
Дивися повний текст У ПФУ попередили, кому обов’язково потрібно пройти ідентифікацію до Нового року
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