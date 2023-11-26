Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив результати своєї діяльності за 2023 рік.
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Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році
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Додано: Нед 31 гру, 2023 10:59
Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році
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Дивися повний текст
Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році
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