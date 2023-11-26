RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки грошей у бюджет
принесла детінізація у 2023 році

Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:59

Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив результати своєї діяльності за 2023 рік.

Дивися повний текст
Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99574
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податок на «зайві» квадратні метри: скільки доведеться...
R2 » Суб 23 гру, 2023 20:34
4 530
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2023 18:01
GALeon
Мінімальна зарплата в Польщі зросте на 18%. Скільки...
R2 » Суб 16 гру, 2023 21:53
1 435
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 гру, 2023 21:53
Gastarbaiter
Які країни визнано найбезпечнішими для туристів у 2024 році
R2 » Нед 26 лис, 2023 12:38
1 279
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 17:59
habbol2021

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5580)
31.12.2023 10:22
Ощадбанк (665)
31.12.2023 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.