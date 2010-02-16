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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 03 січ, 2024 16:16
карти платіжних систем в України
Напишіть будь-ласка, карти яких платіжних систем працюють у нас в Україні. Так щоб можна було отримати переказ у гривні, зняти гроші чи поповнити в банкоматі. Тобто, як звичайна платіжна картка. Цікавлять картки Payoneer UnionPAy та ін.
Додано: Чет 04 січ, 2024 22:56
Зараз в Україні абсолютна більшість карток це Visa (перша цифра 4) та Mastercard (перша цифра 5). Вони мають чіп та безконтактну оплату майже завжди.
Також є китайська система UnionPay (Юніон Пей), перша цифра 6 (серія карт 6262).
Такі картки випускає Приват (лише віртуальні, по тарифам "Універсальної карти") та Укргазбанк (хоча у нього подвійна: UnionPay+ПРОСТІР).
Є ще ПРОСТІР - внутрішньоукраїнська система, номери карток 9804.
Випускає Приватбанк (тариф "Картка для виплат") та деякі інші банки, але в цілому не дуже масово.
Картки Maestro (перша цифра 6), а також JCB та AmEx в Україні не випускаються.
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