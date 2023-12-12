У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні

Очередная задача по отуплению населения
По поводу Европы почему там такой низкий процент. А вы попробуйте там ребёнку оплатить обучение....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 08:42
Очередная задача по отуплению населения
По поводу Европы почему там такой низкий процент. А вы попробуйте там ребёнку оплатить обучение....
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