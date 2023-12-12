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У Міносвіти повідомили про
масове закриття вузів в Україні

У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 08:42

Очередная задача по отуплению населения
По поводу Европы почему там такой низкий процент. А вы попробуйте там ребёнку оплатить обучение....
stiffler_dj
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Повідомлень: 1
З нами з: 04.01.24
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Модератори: Ірина_, Модератор

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