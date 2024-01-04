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У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2024 21:27
За шарашку тепер бiльший вiдкат. Ось i все
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aaggrruu
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