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У Міносвіти повідомили про
масове закриття вузів в Україні

У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:27

За шарашку тепер бiльший вiдкат. Ось i все
aaggrruu
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Повідомлень: 41
З нами з: 06.04.16
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Модератори: Ірина_, Модератор

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