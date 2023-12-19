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Мінфін надав роз’яснення
щодо чуток про податок на...

Мінфін надав роз’яснення щодо чуток про податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:25

Мінфін надав роз’яснення щодо чуток про податок на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів спростовує інформацію, що Національна стратегія доходів України передбачає оподаткування будь-яких переказів на банківські картки українців.

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Мінфін надав роз’яснення щодо чуток про податок на переказ з картки на картку
R2
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