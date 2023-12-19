|
|
Мінфін надав роз’яснення щодо чуток про податок на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 січ, 2024 22:25
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів спростовує інформацію, що Національна стратегія доходів України передбачає оподаткування будь-яких переказів на банківські картки українців.
Дивися повний текст Мінфін надав роз’яснення щодо чуток про податок на переказ з картки на картку
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99583
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор