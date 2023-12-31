RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Якою буде пенсія по
інвалідності у 2024 році

Якою буде пенсія по інвалідності у 2024 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:54

Якою буде пенсія по інвалідності у 2024 році

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з бюджетом, який Верховна Рада прийняла 9 листопада минулого року, у 2024 зросте мінімальна пенсія по інвалідності в Україні, а люди, визнані непрацездатними, отримують соцвиплати.

Дивися повний текст
Якою буде пенсія по інвалідності у 2024 році
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99584
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: копейка і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні почав працювати фонд, що буде діяти за...
R2 » Сер 03 січ, 2024 22:06
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2024 22:06
salvydas
Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
R2 » Вів 02 січ, 2024 11:52
2 342
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2024 23:41
Sanyok77
«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу...
R2 » Нед 31 гру, 2023 15:06
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2023 15:07
gretzky_vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.