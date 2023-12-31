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Якою буде пенсія по інвалідності у 2024 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 січ, 2024 23:54
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з бюджетом, який Верховна Рада прийняла 9 листопада минулого року, у 2024 зросте мінімальна пенсія по інвалідності в Україні, а люди, визнані непрацездатними, отримують соцвиплати.
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