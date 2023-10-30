|
|
Працевлаштування без військового квитка: який штраф...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2024 08:55
Пропонуємо до обговорення:
Перед тим як приймати на роботу працівника, будь-який роботодавець зобов’язаний перевірити, чи кандидат перебуває на військовому обліку, де саме, і чи є дані актуальними. В іншому випадку, вони можуть бути оштрафовані.
Дивися повний текст Працевлаштування без військового квитка: який штраф чекає на роботодавця
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99585
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор