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Працевлаштування без військового
квитка: який штраф...

Працевлаштування без військового квитка: який штраф...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 08:55

Працевлаштування без військового квитка: який штраф...

Пропонуємо до обговорення:
Перед тим як приймати на роботу працівника, будь-який роботодавець зобов’язаний перевірити, чи кандидат перебуває на військовому обліку, де саме, і чи є дані актуальними. В іншому випадку, вони можуть бути оштрафовані.

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Працевлаштування без військового квитка: який штраф чекає на роботодавця
R2
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