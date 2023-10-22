Половина українських агропідприємств за підсумками 2023 року виявилися збитковими.
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Лише половина підприємств АПК отримали прибутки за 2023 рік — Держстат
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:27
Лише половина підприємств АПК отримали прибутки за 2023...
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Дивися повний текст
Лише половина підприємств АПК отримали прибутки за 2023 рік — Держстат
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