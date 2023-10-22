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Лише половина підприємств АПК
отримали прибутки за 2023...

Лише половина підприємств АПК отримали прибутки за 2023...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:27

Лише половина підприємств АПК отримали прибутки за 2023...

Пропонуємо до обговорення:
Половина українських агропідприємств за підсумками 2023 року виявилися збитковими.

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Лише половина підприємств АПК отримали прибутки за 2023 рік — Держстат
R2
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