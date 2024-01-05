Стану Інвестором для Вашого Проекту

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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:51
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