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ТОП-5 французьких кросоверів, здатних проїхати без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 січ, 2024 22:55
Пропонуємо до обговорення:
Французькі автомобілі насамперед славляться своїм стилем та доступністю. Проте є у тому числі такі моделі, які можна похвалити за надзвичайну надійність. Експерти видання «SUVNews» підготували свій власний ТОП-5 вироблених французами кросоверів, які здатні без зайвих проблем подолати 500 тисяч кілометрів та більше.
Дивися повний текст ТОП-5 французьких кросоверів, здатних проїхати без поломок 500 000 км
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