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ТОП-10 найкращих
економік за ВВП — прогноз

ТОП-10 найкращих економік за ВВП — прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:23

ТОП-10 найкращих економік за ВВП — прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новими довгостроковими прогнозами, у наступні 15 років економіка Китаю вийде на перше місце у світі, а Великобританія стане найбільшою європейською економікою, що розвивається найшвидше.

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ТОП-10 найкращих економік за ВВП — прогноз
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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