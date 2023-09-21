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ТОП-10 найкращих економік за ВВП — прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 січ, 2024 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новими довгостроковими прогнозами, у наступні 15 років економіка Китаю вийде на перше місце у світі, а Великобританія стане найбільшою європейською економікою, що розвивається найшвидше.
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