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У МВФ спрогнозували, скільки українців назавжди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 січ, 2024 12:36
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд очікує, що якщо війна в Україні продовжуватиметься до кінця 2024 року, близько 2 млн українців, які виїхали до країн ЄС, не повернуться додому після завершення війни.
Дивися повний текст У МВФ спрогнозували, скільки українців назавжди залишаться за кордоном
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