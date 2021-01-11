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Форумчани року 2024

Форумчани року 2024
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:43

Re: Форумчани року 2024

За 28.10.2024 - 03.11.2024
Amethyst - найбільша кількість +1
Amethyst - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Бетон - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Amethyst
The_Rebel
Бетон
ihorkyiv
UA
Wirująświatła
Shaman
Искатель
SAndriy1
akurt

Топ-10 по другому пункту:
Amethyst Повідомлення
Investor_K Повідомлення
Искатель Повідомлення
reef Повідомлення
Amid Повідомлення
UA Повідомлення
Hotab Повідомлення
Faceless Повідомлення
Sense Bank Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 10:43

Re: Форумчани року 2024

За 04.11.2024 - 10.11.2024
s0v7a - найбільша кількість +1
s0v7a - повідомлення з найбільшою кількістю +1
s0v7a - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
s0v7a
cherchiltank
osafly
Сибарит
Бетон
Hotab
BeneFuckTor
Amethyst
akurt
UA

Топ-10 по другому пункту:
s0v7a Повідомлення
cherchiltank Повідомлення
Hotab Повідомлення
Сибарит Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 10:42

Re: Форумчани року 2024

За 11.11.2024 - 17.11.2024
osafly - найбільша кількість +1
spacemachine - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Ірина_ - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
Бетон
The_Rebel
spacemachine
Дюрі-бачі
Frant
vadymbanker
UA
Hotab
ihorkyiv

Топ-10 по другому пункту:
spacemachine Повідомлення
The_Rebel Повідомлення
Бетон Повідомлення
UA Повідомлення
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
Hotab Повідомлення
Козак-характерник Повідомлення
osafly Повідомлення
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  #<1 ... 3456
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