У Національному банку України заявили, що наразі не існує можливості фінансово обмежувати людей, які ухиляються від мобілізації.
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У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити людей, які ухиляються від мобілізації
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Додано: Пон 08 січ, 2024 15:30
У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити...
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Дивися повний текст
У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити людей, які ухиляються від мобілізації
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