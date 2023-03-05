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У Нацбанку відповіли, чи
можливо фінансово обмежити...

У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:30

У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України заявили, що наразі не існує можливості фінансово обмежувати людей, які ухиляються від мобілізації.

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У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити людей, які ухиляються від мобілізації
R2
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