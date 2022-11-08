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Світ має повністю забороняти
російську продукцію, а не...

Світ має повністю забороняти російську продукцію, а не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:36

Світ має повністю забороняти російську продукцію, а не...

Пропонуємо до обговорення:
Запроваджені у світі санкції проти рф працюють. Водночас санкції могли б бути ефективнішими — якби запроваджувалася повна заборона на російську продукцію, а не обмеження імпорту.

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Світ має повністю забороняти російську продукцію, а не обмежувати її, — економіст
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:36

Ну буде туркменська продукція.
finuser521
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