Національний банк України фіксує ввезення золота в Україну в останні місяці, а також сплеск ввезення готівкової валюти.
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Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти і золота в Україну
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Додано: Вів 09 січ, 2024 12:21
Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти і...
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Дивися повний текст
Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти і золота в Україну
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