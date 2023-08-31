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Нацбанк фіксує сплеск ввезення
готівкової валюти і...

Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:21

Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти і...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України фіксує ввезення золота в Україну в останні місяці, а також сплеск ввезення готівкової валюти.

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Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти і золота в Україну
R2
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