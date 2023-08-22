Відновлювальні роботи в ушкодженому тунелі київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» можуть тривати від 2-х до 5-ти років.
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Синя гілка київського метрополітену може відновити роботу через декілька років — Бахматов
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:02
Синя гілка київського метрополітену може відновити...
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Синя гілка київського метрополітену може відновити роботу через декілька років — Бахматов
Додано: Чет 11 січ, 2024 18:02
Я би з радістю приїхав на деякий в Україну (подвійне громадянство Україна - Нідерланди). Так ж мене не випустять назад додому. Українську владу і корупційну бюрократію не цікавить де мій дім, робота, сімя, будинок, іпотека , інші зобовязання - все поза межами України. Фактично для таких як я - Україна це смертельна пастка. Навіть якщо не запакують на фронт, то зруйнується все моє життя і життя моєї сімї. Україна це не бере до уваги. Чому я повинен брати до уваги проблеми України до такої міри, так як про це пише Володимир Зеленський?!
Доречі я і моя сімя тут в Нідерландах сплачуємо громадні податки (по мірках України). З яких також надається допомога Україні. Навіть велиска частина винищувачів F-16 буде надана Нідерландами. Може Україна і пан Зеленський подякують ( і мені в тому числі ) за ту допомогу яка надається, зброю , винищувачі? Нє? Чи буде риторити , вертайся в Україну і плати там пару гривен податків, допоки не згинеш?
Дуже однобока, не конструктивна і навітья би сказав відвертаюча , демотивуюча позиція.
Додано: Чет 11 січ, 2024 18:07
Не раніше ніж Кличко піде на пенсію
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