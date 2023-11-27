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Експерти назвали ризики для інвесторів у нерухомість...
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Додано: Чет 11 січ, 2024 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Вартість нерухомості в Голосіївському районі становить серйозний інвестиційний актив, але чи можна бути впевненим у стабільності цього ринку після виникнення проблем з метрополітеном?
Дивися повний текст Експерти назвали ризики для інвесторів у нерухомість Голосіївського району через ремонт метро
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Додано: Чет 11 січ, 2024 20:26
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