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Експерти назвали ризики для
інвесторів у нерухомість...

Експерти назвали ризики для інвесторів у нерухомість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:26

Експерти назвали ризики для інвесторів у нерухомість...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість нерухомості в Голосіївському районі становить серйозний інвестиційний актив, але чи можна бути впевненим у стабільності цього ринку після виникнення проблем з метрополітеном?

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Експерти назвали ризики для інвесторів у нерухомість Голосіївського району через ремонт метро
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:26

Стаття ніпрощо
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