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У Львові виплачуватимуть
премії по 50 тис. грн...

У Львові виплачуватимуть премії по 50 тис. грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:07

У Львові виплачуватимуть премії по 50 тис. грн...

Пропонуємо до обговорення:
Виконком Львівської міськради на засіданні у п’ятницю, 12 січня, ухвалив рішення про виплати 50 тис. грн з бюджету добровольцям, які підпишуть контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та морської піхоти.

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У Львові виплачуватимуть премії по 50 тис. грн новобранцям ЗСУ
R2
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