|
|
|
100 років партнерства, зброя і £2,5 мільярда: Жовква...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:09
Пропонуємо до обговорення:
Безпекова угода з Великою Британією, яку підписали сьогодні Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передбачає 100-річне партнерство, щорічне надання додаткової допомоги впродовж 10 років і автоматичне надання Україні зброї в разі будь-якої агресії.
Дивися повний текст 100 років партнерства, зброя і £2,5 мільярда: Жовква розкрив деталі угоди з Британією
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99608
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|187
|
П'ят 01 гру, 2023 21:45
cohan
|
|3
|408
|
Нед 22 жов, 2023 23:41
cohan
|
|3
|452
|
|