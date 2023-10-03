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100 років партнерства, зброя
і £2,5 мільярда: Жовква...

100 років партнерства, зброя і £2,5 мільярда: Жовква...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:09

100 років партнерства, зброя і £2,5 мільярда: Жовква...

Пропонуємо до обговорення:
Безпекова угода з Великою Британією, яку підписали сьогодні Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передбачає 100-річне партнерство, щорічне надання додаткової допомоги впродовж 10 років і автоматичне надання Україні зброї в разі будь-якої агресії.

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100 років партнерства, зброя і £2,5 мільярда: Жовква розкрив деталі угоди з Британією
R2
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