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Tesla підвищує заробітну плату робітникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:10
Пропонуємо до обговорення:
Після торішніх масштабних страйків і перемоги американських профспілок UAW щодо підвищення зарплати на 25% у всіх американських автовиробниках Великої трійки адміністрація Tesla також погодилася платити своїм працівникам більше.
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