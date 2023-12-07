Про це пише Forbes.
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У Раді хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію чоловіків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 08:32
У Раді хочуть звільнити від мобілізації ще одну...
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Дивися повний текст
У Раді хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію чоловіків
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