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У Раді хочуть звільнити
від мобілізації ще одну...

У Раді хочуть звільнити від мобілізації ще одну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 08:32

У Раді хочуть звільнити від мобілізації ще одну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Forbes.

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У Раді хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію чоловіків
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 08:32

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