RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Авіаквитки цього літа
суттєво подорожчають

Авіаквитки цього літа суттєво подорожчають
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:20

Авіаквитки цього літа суттєво подорожчають

Пропонуємо до обговорення:
Керівник авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розповів, що після інциденту з авіакомпанією Alaskan Airlines було призупинено польоти 171 літака Boeing 737 Max 9. Це матиме прямий вплив на ціни авіаквитків цього літа.

Дивися повний текст
Авіаквитки цього літа суттєво подорожчають
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99611
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:20

То все так далеко...
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9456
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 20 вересня всі клієнти monobank можуть суттєво...
R2 » Чет 28 вер, 2023 14:31
3 612
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 жов, 2023 14:50
GALeon
Україна цього року не виконає всі рекомендації для...
R2 » Нед 20 сер, 2023 20:45
3 434
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 15:07
salvydas
Зміна тренду: українці вперше з літа минулого року...
R2 » Нед 09 лип, 2023 16:49
1 363
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лип, 2023 16:49
pirat-d

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10955)
14.01.2024 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.