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НБУ оцінив вплив скасування
святкових днів під час війни...

НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:44

НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни...

Пропонуємо до обговорення:
Скасування святкових днів після початку війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році. Водночас зараз цей фактор не є визначальним і важливим.

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НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни на економіку України
R2
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