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Робота в Угорщині: на які
вакансії найбільше шукають

Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:08

Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають

Пропонуємо до обговорення:
В Угорщині дефіцит робочих рук залишається високим у понад 20 професіях. У 2023 році в країні були відкриті приблизно 80 тисяч вакансій.

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Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:08

І тут немає попиту на охоронців у сепермаркет.
Investor_K
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