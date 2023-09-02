В Угорщині дефіцит робочих рук залишається високим у понад 20 професіях. У 2023 році в країні були відкриті приблизно 80 тисяч вакансій.
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Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають
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Додано: Пон 15 січ, 2024 18:08
Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають
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Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають
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