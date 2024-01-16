RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Виробничий кооператив

Виробничий кооператив
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:46

Виробничий кооператив

Виробничий кооператив – це підприємство, що знаходиться у спільній власності та під спільним управлінням його працівників. Спільне управління може набувати різних форм:

кожен працівник-власник бере пряму участь в процесі прийняття рішень,

керівники і адміністрація обираються працівниками-власниками з їх середовища;

керівництво є найманими працівниками кооператива.

У класичному виробничому кооперативі всі паї належать його працівникам, і кожен член має один голос, незалежно від кількості паїв, якими він володіє. Більшість працівників виробничого кооперативу є його пайовиками, і більшість паїв перебуває у його працівників.



Визначення виробничого кооператива

У світі існує багато визначень виробничого кооператива. CICOPA (International Organisation of Industrial, Artisanal and Service Producers’ Cooperatives) дала визначення на 8 сторінках у Всесвітній декларації виробничих кооперативів, яка була затверджена Генеральною Асамблеєю Міжнародного кооперативного альянсу у вересні 2005 року. Нижче наведені основні характеристики виробничих кооперативів:

Виробничий кооператив має на меті створення та підтримку стійких робочих місць і створення матеріальних благ, поліпшення якості життя та умов праці робітників-власників, сприяння демократичному самоврядуванню робітників та розвитку місцевих спільнот.

Вільне та добровільне членство, з метою поєднання трудових та економічних ресурсів, обумовлене наявністю робочих місць.

Більшість працівників виробничого кооперативу є його членами (пайовиками), і навпаки.

Відносини працівників-власників зі своїм кооперативом відрізняються від звичайної найманої праці у комерційному підприємстві чи індивідуальної одноосібної роботи.

Їх внутрішнє регулювання формально визначається правилами, які демократично узгоджені і прийняті пайовиками. Власники-працівники розпоряджаються ресурсами кооператива, наприклад, визначають розмір заробітної плати і тривалість робочого часу.

Вони повинні бути автономні і незалежні від держави і третіх осіб, в їх трудових відносинах і управлінні, а також у використанні і управлінні засобами виробництва.

Виробничі кооперативи обстоюють Родчейльські принципи і цінності, які представляють собою набір базових принципів кооперації. Вони були вперше сформульовані товариством Родчейльських піонерів у місті Рочдейл (Англія) у 1844 році і лягли в основу роботи кооперативів до цього часу.

Як уже згадувалося вище, більшість – якщо не всі – працівників виробничого кооператива є його пайовиками, тобто співвласниками або членами, хоча в деяких випадках кооператив може наймати сторонніх працівників, які не мають прав на управління, які є у кооператорів...







Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до фінансування будівництва [ пайова участь] заводу з виробництва хлібобулочних виробів.

Бажана сума інвестицій від 1 млн. грн.
Adi_Zim
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11004)
16.01.2024 23:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.