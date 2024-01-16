Виробничий кооператив – це підприємство, що знаходиться у спільній власності та під спільним управлінням його працівників. Спільне управління може набувати різних форм:
кожен працівник-власник бере пряму участь в процесі прийняття рішень,
керівники і адміністрація обираються працівниками-власниками з їх середовища;
керівництво є найманими працівниками кооператива.
У класичному виробничому кооперативі всі паї належать його працівникам, і кожен член має один голос, незалежно від кількості паїв, якими він володіє. Більшість працівників виробничого кооперативу є його пайовиками, і більшість паїв перебуває у його працівників.
Визначення виробничого кооператива
У світі існує багато визначень виробничого кооператива. CICOPA (International Organisation of Industrial, Artisanal and Service Producers’ Cooperatives) дала визначення на 8 сторінках у Всесвітній декларації виробничих кооперативів, яка була затверджена Генеральною Асамблеєю Міжнародного кооперативного альянсу у вересні 2005 року. Нижче наведені основні характеристики виробничих кооперативів:
Виробничий кооператив має на меті створення та підтримку стійких робочих місць і створення матеріальних благ, поліпшення якості життя та умов праці робітників-власників, сприяння демократичному самоврядуванню робітників та розвитку місцевих спільнот.
Вільне та добровільне членство, з метою поєднання трудових та економічних ресурсів, обумовлене наявністю робочих місць.
Більшість працівників виробничого кооперативу є його членами (пайовиками), і навпаки.
Відносини працівників-власників зі своїм кооперативом відрізняються від звичайної найманої праці у комерційному підприємстві чи індивідуальної одноосібної роботи.
Їх внутрішнє регулювання формально визначається правилами, які демократично узгоджені і прийняті пайовиками. Власники-працівники розпоряджаються ресурсами кооператива, наприклад, визначають розмір заробітної плати і тривалість робочого часу.
Вони повинні бути автономні і незалежні від держави і третіх осіб, в їх трудових відносинах і управлінні, а також у використанні і управлінні засобами виробництва.
Виробничі кооперативи обстоюють Родчейльські принципи і цінності, які представляють собою набір базових принципів кооперації. Вони були вперше сформульовані товариством Родчейльських піонерів у місті Рочдейл (Англія) у 1844 році і лягли в основу роботи кооперативів до цього часу.
Як уже згадувалося вище, більшість – якщо не всі – працівників виробничого кооператива є його пайовиками, тобто співвласниками або членами, хоча в деяких випадках кооператив може наймати сторонніх працівників, які не мають прав на управління, які є у кооператорів...
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