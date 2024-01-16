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Додано: Вів 16 січ, 2024 22:46 Виробничий кооператив Виробничий кооператив – це підприємство, що знаходиться у спільній власності та під спільним управлінням його працівників. Спільне управління може набувати різних форм:



кожен працівник-власник бере пряму участь в процесі прийняття рішень,



керівники і адміністрація обираються працівниками-власниками з їх середовища;



керівництво є найманими працівниками кооператива.



У класичному виробничому кооперативі всі паї належать його працівникам, і кожен член має один голос, незалежно від кількості паїв, якими він володіє. Більшість працівників виробничого кооперативу є його пайовиками, і більшість паїв перебуває у його працівників.







Визначення виробничого кооператива



У світі існує багато визначень виробничого кооператива. CICOPA (International Organisation of Industrial, Artisanal and Service Producers’ Cooperatives) дала визначення на 8 сторінках у Всесвітній декларації виробничих кооперативів, яка була затверджена Генеральною Асамблеєю Міжнародного кооперативного альянсу у вересні 2005 року. Нижче наведені основні характеристики виробничих кооперативів:



Виробничий кооператив має на меті створення та підтримку стійких робочих місць і створення матеріальних благ, поліпшення якості життя та умов праці робітників-власників, сприяння демократичному самоврядуванню робітників та розвитку місцевих спільнот.



Вільне та добровільне членство, з метою поєднання трудових та економічних ресурсів, обумовлене наявністю робочих місць.



Більшість працівників виробничого кооперативу є його членами (пайовиками), і навпаки.



Відносини працівників-власників зі своїм кооперативом відрізняються від звичайної найманої праці у комерційному підприємстві чи індивідуальної одноосібної роботи.



Їх внутрішнє регулювання формально визначається правилами, які демократично узгоджені і прийняті пайовиками. Власники-працівники розпоряджаються ресурсами кооператива, наприклад, визначають розмір заробітної плати і тривалість робочого часу.



Вони повинні бути автономні і незалежні від держави і третіх осіб, в їх трудових відносинах і управлінні, а також у використанні і управлінні засобами виробництва.



Виробничі кооперативи обстоюють Родчейльські принципи і цінності, які представляють собою набір базових принципів кооперації. Вони були вперше сформульовані товариством Родчейльських піонерів у місті Рочдейл (Англія) у 1844 році і лягли в основу роботи кооперативів до цього часу.



Як уже згадувалося вище, більшість – якщо не всі – працівників виробничого кооператива є його пайовиками, тобто співвласниками або членами, хоча в деяких випадках кооператив може наймати сторонніх працівників, які не мають прав на управління, які є у кооператорів...















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