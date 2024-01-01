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Інвестиційний банк відновлення України буде готовий до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Банк (фонд) для фінансування проєктів з відновлення України, який створюється українським урядом за допомогою інвестиційної компанії BlackRock та фінансового холдингу JPMorgan Chase, має бути готовий до роботи протягом року.
Дивися повний текст Інвестиційний банк відновлення України буде готовий до роботи у 2024 році - BlackRock
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