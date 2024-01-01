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Інвестиційний банк відновлення
України буде готовий до...

Інвестиційний банк відновлення України буде готовий до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:47

Інвестиційний банк відновлення України буде готовий до...

Пропонуємо до обговорення:
Банк (фонд) для фінансування проєктів з відновлення України, який створюється українським урядом за допомогою інвестиційної компанії BlackRock та фінансового холдингу JPMorgan Chase, має бути готовий до роботи протягом року.

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Інвестиційний банк відновлення України буде готовий до роботи у 2024 році - BlackRock
R2
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