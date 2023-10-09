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Яка вартість квадратного
метра в новобудовах Львова

Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 11:48

Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова

Пропонуємо до обговорення:
За останні кілька місяців середні ціни на квадрат у Львові майже не змінилися. З початку грудня 2023-го і до середини січня 2024-го вартість знизилася всього на 2,45%.

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Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова
R2
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