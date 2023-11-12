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Finance.ua: Банки особливо
зацікавилися обігом грошей...

Finance.ua: Банки особливо зацікавилися обігом грошей...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 03:10

Finance.ua: Банки особливо зацікавилися обігом грошей...

Пропонуємо до обговорення:
Що це означає, з чим пов'язано і що робити, щоб не втратити доступу до коштів
Останнім часом почали з'являтись повідомлення, що банки висунули до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця. Зокрема, з таким питанням до багатьох клієнтів звернувся monobank.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:50

треба брати приклад з наших можновладців -більшу частину статків декларують в кеші (мабудь прийшов час діставати з комори "барсетку" ((( )
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 11:09

При наданні всіх документів банк так і нічого не зробив. Довго шукав як вирішити пробему і все-таки мені допомогли добрі люди
dokavto41
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 02:43

Можете побути і ви доброю людиною і розповісти,як у вас получилося,бо в мене така ж ситуація з монобанком
lido4ka1407
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 16:58

пишіть в особисті
dokavto41
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